ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147650 دينارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 147500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراًلكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً، وبلغ سعر الشراء 147650 ديناراً لكل 100 دولار.