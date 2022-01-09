سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-09T07:16:55+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس السبت 147850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا في اسعار الشراء، حيث بلغ سعر البيع 148050 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-08-02 07:17:19
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-18 07:20:07
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-12-23 07:34:13
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 07:02:49
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-26 07:26:41
الدولار يقفز و يلامس 150 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-12-05 07:14:48
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل