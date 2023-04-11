ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 144250 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143150 دينارا مقابل 100 دولار.