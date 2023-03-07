ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 157350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 156800 دينار عراقي مقابل 100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 156600 دينار لكل 100 دولار امريكي.