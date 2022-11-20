ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا على سعر صرف بلغ 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 148300 دينار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد ارتفعت الاسعار ايضاً مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 148575 دينارا، وسعر الشراء 148475 دينارا مقابل 100 دولار.