إيلام.. 6.5 مليون مسافر استخدموا منفذ مهران مع العراق منذ بداية العام

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف مدير جمارك محافظة إيلام الفيلية في إيران، سهراب كمري، يوم الأربعاء، أن منفذ مهران الدولي مع العراق أنجز الإجراءات الجمركية لأمتعة ما يزيد على ستة ملايين مسافر منذ مطلع العام الحالي (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مؤكداً استمرار العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة العبور.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري، قوله إن حجم التنقل عبر الحدود خلال العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث أن عدد المسافرين الذين عبروا منفذ مهران خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 6 ملايين و577 ألف شخص، بينهم أكثر من 5 ملايين و361 ألف مسافر إيراني، إضافة إلى ما يقارب مليوناً و196 ألف مسافر من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن كوادر جمرك مهران يواصلون أداء مهامهم في قسم المسافرين بشكل مستمر دون توقف، بهدف تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وضمان انسيابية الحركة عبر المنفذ.

وأكد كمري الأهمية الإستراتيجية لمنفذ مهران بالنسبة لحركة الزائرين المتوجهين إلى العراق، لا سيما خلال زيارة الأربعين، حيث يُعدّ أحد أكثر المنافذ البرية ازدحاما بين البلدين، مضيفاً أن منفذ مهران سجّل وحده خلال موسم الزيارة هذا العام أكثر من ثلاثة ملايين حالة عبور، فيما تولت فرق الجمرك تنظيم إجراءات أمتعة الزائرين على مدار اليوم.

وختم مدير جمرك إيلام بالقول إن المنفذ يعمل بكامل طاقته البشرية واللوجستية، مع السعي الدائم لتسريع حركة العبور وتقليل مدة الانتظار، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للمسافرين والزائرين.