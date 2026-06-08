إيلام.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب مهران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، ضواحي مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام الفيلية المحاذية للحدود العراقية غربي إيران، دون ورود تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة فارس الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 13:07 بالتوقيت المحلي (09:37 بتوقيت غرينتش)، وعلى عمق حدده المركز في تقريره الأولي.

من جانبها، أكدت السلطات المحلية في محافظة إيلام أنها أرسلت فرق تقييم إلى موقع الحدث، مشيرة إلى أن المنطقة لم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتتعرض إيران بانتظام لزلازل وهزات ارتدادية نتيجة وقوعها فوق ملتقى صفائح تكتونية رئيسية في المنطقة.