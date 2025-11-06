إيلام الفيلية.. إصابة 10 زوّار عراقيين إثر انقلاب سيارة

شفق نيوز- إيلام

أفادت مصادر طبية إيرانية، بإصابة عشرة زوّار عراقيين، مساء الخميس، جرّاء حادث انقلاب سيارة من نوع "شيفروليه" على الطريق الرابط بين مدينة سرابله ومصنع الإسمنت في محافظة إيلام الفيلية بإيران.

وقال مدير العلاقات العامة في دائرة الطوارئ بمحافظة إيلام، محسن ويسي، في تصريح نقلته وكالة فارس الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث هرعت إلى موقع الحادث ثلاث سيارات إسعاف تابعة للطوارئ وفريق إنقاذ من الهلال الأحمر الإيراني".

وأضاف ويسي، ان "الحادث أسفر عن إصابة عشرة أشخاص جميعهم من الجنسية العراقية، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث قبل نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

يُذكر أن محافظة إيلام تشهد مرور أعداد كبيرة من الزوّار العراقيين القادمين إلى إيران، خصوصاً في المواسم الدينية، ما يزيد من كثافة حركة السير على الطرق المؤدية إلى المدن الحدودية.