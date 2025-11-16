إيلام الفيلية تستعد لاستضافة الدورة الثانية من مهرجان الصحافة العابرة للحدود

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تستعد محافظة إيلام الفيلية في إيران لاستضافة الدورة الثانية من مهرجان الصحافة ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية العابرة للحدود، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام العراقية والإيرانية، في حدث يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين المحافظات الحدودية في البلدين.

وكانت الدورة الأولى للمهرجان قد أقيمت في إيلام خلال العام 2016 بمشاركة مؤسسات إعلامية عراقية من البصرة وميسان وواسط وديالى وحلبجة والسليمانية وأربيل، إلى جانب خمس محافظات إيرانية حدودية، وحققت آنذاك صدى بارزاً على المستويين المحلي والإقليمي.

ونقل تقرير لوكالة "إرنا" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن معاون محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية، تاج الدين صالحيان، قوله إن "المهرجان يمثل أداة فاعلة للدبلوماسية الحدودية ويسهم في دعم التفاهم الثقافي وتطوير السياحة الدينية وتعزيز الروابط بين الشعبين الإيراني والعراقي".

بدوره، أكد معاون مديرية الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيلام، يونس قيضاني، أن إعادة تنظيم المهرجان تأتي بعد حصوله على دعم رسمي من وزارة الثقافة الإيرانية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام في المحافظات الحدودية لعبت دوراً مؤثراً خلال السنوات الماضية في تعزيز التواصل الثقافي بين البلدين.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة في إيلام، علي حيدر بيگي، أن العمل على الدورة الجديدة بدأ منذ أشهر، وأن المهرجان سيشهد مشاركة مؤسسات إعلامية من محافظات عراقية عدة، بما فيها واسط وميسان والديوانية وديالى والسليمانية وأربيل، بهدف تشكيل شبكة إعلامية مشتركة عبر الحدود.

في حين، يتضمن المهرجان، إلى جانب المسابقات الإعلامية، جلسات تخصصية وورشاً تدريبية وبرامج ثقافية مشتركة بين الصحفيين من الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي المستدام وتطوير الإنتاج المشترك في القضايا المرتبطة بالمناطق الحدودية.

وينتظر أن يسهم الحدث في توسيع آفاق التعاون العراقي–الإيراني في مجالات الإعلام والثقافة، خاصة مع موقع محافظة إيلام بوصفها حلقة وصل أساسية بين محافظات البلدين، وفقاً للتقرير.