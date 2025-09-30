إيلام الفيلية تحتفي بالتراث والسياحة عبر معرض "الخبز، التراث، النكهة"

شفق نيوز- ايلام

انطلقت فعاليات معرض "الخبز، التراث، النكهة" في قلعة والي التاريخية بمدينة إيلام الفيلية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع أسبوع السياحة واليوم العالمي للسياحة، بمشاركة أكثر من 40 حرفيا من مختلف أنحاء المحافظة، في حدث يدمج بين إحياء التراث الثقافي وتعزيز اقتصاد السياحة المحلي.

وأشارت وكالة أنباء فارس الايرانية في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان المعرض يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والغذائي لإيلام، من خلال عرض الصناعات اليدوية، الأطعمة التقليدية، والهدايا التذكارية، إلى جانب دعم الخبازين التقليديين وأصحاب الحرف المحلية عبر توفير منصات بيع مباشر للزوار.

ونقلت التقرير عن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيلام، فرزاد شريفي، أن إقامة المعرض في موقع أثري يعكس أهمية الجمع بين الترويج السياحي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفعالية تستمر حتى 11 مهر، يوميا من الساعة 3 عصرا.

ويأمل القائمون على المعرض أن يسهم الحدث في جذب السياح، وتسليط الضوء على الهوية الثقافية لإيلام، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين لتسويق منتجاتهم وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والوطنية.