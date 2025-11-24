إيلام الفيلية.. ارتفاع في الترانزيت عبر مهران والصادرات تتجاوز مليار دولار

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت جمارك محافظة إيلام الفيلية في إيران، يوم الاثنين، تسجيل نمو ملحوظ في حركة الترانزيت عبر معبر مهران الحدودي المقابل لمحافظة واسط العراقية، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، رغم التراجع النسبي في حجم الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام جمارك إيلام، سهراب كمري، تصريحه بأن إجمالي الصادرات التي خرجت عبر المنافذ الحدودية للمحافظة بلغ مليوناً و678 ألفاً و656 طناً، بقيمة وصلت إلى ملياراً و15 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات شهدت انخفاضا بنسبة 3% من حيث القيمة و10% من حيث الوزن، نتيجة تقلبات الطلب في الأسواق الإقليمية وتغيير أسعار السلع المصدرة.

وأكد كمري، على أهمية معبر مهران بالنسبة للتبادل التجاري بين إيران والعراق، مبيناً أنه "يعد أحد أكبر المنافذ المستخدمة لنقل البضائع باتجاه السوق العراقية، ويستحوذ على نسبة كبيرة من حركة الصادرات في غرب إيران".

وفيما يخص حركة الترانزيت، أوضح المسؤول الجمركي أن "المعبر سجل مرور 80 ألفاً و68 طناً من البضائع العابرة، بزيادة بلغت 27% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع عدد شاحنات الترانزيت المارة إلى و3958 شاحنة، محققاً نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 44%".

واعتبر كمري هذه الأرقام مؤشراً على زيادة ثقة شركات النقل والتجار بالبنية اللوجستية في إيلام.

كما كشف عن ارتفاع كبير في نشاط الدخول والخروج المؤقت للبضائع، موضحاً أن الجمارك سجلت و5910 طلبات دخول مؤقت، بزيادة وصلت إلى 52%، إضافة إلى 636 طلب خروج مؤقت، وهو ما يدل على استمرار عمل الشركات الصناعية والتجارية في هذا المسار.

وأشار كمري في ختام حديثه إلى أن "أولويات جمارك إيلام خلال الفترة المقبلة تركز على تحسين الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة مع العراق وتسهيل عبور الشركات والمستثمرين".