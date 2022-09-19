وفاة الوزير الأسبق في حكومة إقليم كوردستان والقيادي في الحزب الديمقراطي يدالله كريم الفيلي

شفق نيوز/ توفي الوزير الأسبق في حكومة إقليم كوردستان وعضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدالله الفيلي، اليوم الأثنين، عن عمر ناهز 88 عاما في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

ونُقل الفيلي إلى العناية المركزة في مستشفى "رزكاري" العام في اربيل جراء تدهور حالته الصحية غير أنه فارق الحياة مساء اليوم.

وعبد كريم مراد فتح الله المعروف بـ"يدالله الفيلي" من مواليد العام 1934 في العاصمة العراقية بغداد تخرج من اعدادية التجارة، وفي العام 1950 أنضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان المندوب الأول لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية ومن مؤسسيه في العام 1953، وفي العام 1957 أصبح مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وفي العام 1959 أصبح مندوب الكونفرانس الثاني للحزب الديمقراطي الموحد الكوردستاني، وانتخب في المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي انعقد في العام 1960 عضو لجنة التفتيش والمتابعة العليا ومعاون الفرع الخامس للحزب، وفي العام 1963 سُجن من قبل الحرس القومي وعذّب حتى الموت وعُرف في حينها بـ"بطل كوردستان"، وفي العام 1964 تم انتخابه في المؤتمر السادس للحزب عضوا للجنة المركزية.

وفي العام 1965 أصبح مسؤول الفرع الخامس وعضو المكتب السياسي للحزب، وفي العام 1972 شغل منصب الرئيس لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية في مؤتمره الثاني.

وشغل الراحل منصب وزير شؤون الإقليم في التشكيلة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان في العام 2001.