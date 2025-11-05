"هجيج".. قرية كوردية تتجه نحو العالمية عبر اليونسكو (صور وفيديو)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

باتت قرية "هجيج" التاريخية في محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، قريبة من أن تنال شهرة عالمية بعدما تم ترشيحها ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2027 التي تُصدرها منظمة اليونسكو.

وذكر تقرير لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن قرية هجيج تقع في ناحية نوسود من قضاء باوه، وسط جبال شاهو الخضراء وعلى ضفاف نهر سيروان؛ وتمتاز القرية بطرازها المعماري المتدرّج الذي يجعل سطح كل بيت فناء للبيت الذي يعلوه، ولهذا لُقّبت بـ"ماسوله الصخرية في غرب إيران".

وتتميّز "هجيج" بثقافتها ولغتها الكوردية الهورامية، وطبيعتها البكر، وينابيعها الصافية، إضافة إلى مواقعها الدينية والتاريخية الكثيرة، ما يجعلها من أشهر الوجهات السياحية في غرب البلاد.

ونقل التقرير عن أحد سكان المنطقة ويدعى خالو أحمد، قوله إنّ السياحة في السنوات الأخيرة أعادت الحياة إلى القرية، إذ يزور السياح المحليون والأجانب القرية أسبوعياً لمشاهدة عين بل ومرقد السيد عبيد الله، لافتاً إلى أن السكان أن يؤدي إدراج القرية في قائمة التراث العالمي إلى تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الثقافة المحلية.

وأضاف أنّ جزءاً من القرية غمرته المياه أثناء إنشاء سد دارِيان، لكن الأهالي اليوم، بالتعاون مع المسؤولين، يعملون على إعادة إعمار القرية وتطوير قطاعها السياحي.

الآثار الدينية والتاريخية

وأشار التقرير إلى أنه يوجد في القرية مرقد الولي الصالح السيد عبيد الله، الذي يُقال إنه من أبناء الإمام موسى الكاظم (ع) وأخو الإمام الرضا (ع). ويُعد هذا المرقد من المواقع الدينية المقدّسة لدى سكان المنطقة، حيث تُقام فيه الطقوس الدينية والنذور.

ومن أبرز المعالم الأخرى في القرية: عين بل، التي تُعد منبع أقصر نهر في العالم؛ والبيت المائي (حوض‌خانه هجيج)، الخلْوة التاريخية لهجيج، وجميعها مسجّلة ضمن قائمة الآثار الوطنية.

كما كشفت الحفريات الأثرية في محيط "هجيج" و"ناو" و"أَسْپِريز" عن آثار سكنٍ بشري تعود إلى العصر الحجري القديم، أي قبل أكثر من أربعين ألف عام.

رأي حكومي

بدوره صرّح رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في قضاء باوه، عزيز مصطفايي، قائلا: "تُعدّ هجيج من أهم المقاصد السياحية في غرب البلاد، وتمتلك جميع المعايير اللازمة لإدراجها ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لليونسكو".

وأضاف أنّه عُقد اجتماع بحضور نائب مدير السياحة في المحافظة، ومدير موقع التراث العالمي لأورامانات، وعمدة القرية، وفريق "أوساج"، حيث تم مناقشة الخطوات النهائية لإعداد ملف إدراج القرية في القائمة العالمية.

وأكد أنّ إدراج هجيج في قائمة التراث العالمي سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، والحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير السياحة المستدامة في منطقة أورامانات، مشدداً على أنّ مشاركة الأهالي هي العامل الأهم في تحقيق هذا الهدف.

وخلص التقرير إلى القول إن قرية "هجيج جوهرة متلألئة في قلب أورامانات، تجمع بين الأصالة الثقافية وجمال الطبيعة وروح التعاون المجتمعي، ويؤكد الخبراء أنّ تسجيلها في قائمة التراث العالمي سيكون نموذجاً ناجحاً للسياحة المستدامة والتنمية المتوازنة في المنطقة".