مصيف سياحي في أطراف خانقين يجذب سائحي المحافظات وكوردستان

شفق نيوز/ أكد مدير دائرة سياحة خانقين التابعة لإقليم كوردستان سمير سردار توافد السائحين من مختلف المحافظات وإقليم كوردستان، نحو مصيف سياحي، جذب السائحين بطبيعته ومقوماته الخلابة.

وقال سردار، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء خانقين يحوي مصيف (سرتك) الواقع على بعد 150 كم شمال شرق مدينة خانقين، وعلى مقربة من الحدود الإيرانية وهو عبارة عن جبلين تحيط بهما الأشجار والخضرة والمياه، وهو معلم سياحي ستراتيجي يجذب مئات السواح يوميا من مختلف المحافظات.

وأكد سردار، وجود "مساع لدى دائرته لإنشاء مشاريع سياحية في المصيف، إلا أن الضائقة المالية حالت دون ذلك"، مشيراً إلى أن "المصيف سيشهد توافداً كبيراً للسائحين خلال عيد الأضحى القادم".

وأوضح أن "مصيف سرتك، معلم سياحي ستراتيجي بديل للأماكن السياحية في خانقين والتي فقدت جانباً كبيراً من مقوماتها بسبب الجفاف والظروف الأخرى ما سبب تناقص الوافدين إلى تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة".