عشيرة السورميري تنصب الشيخ شكر محمود عزيز آغا رئيسا لها

شفق نيوز- خانقين

نصبت عشيرة السورميري، يوم الأربعاء، الشيخ شكر محمود عزيز آغا رئيسًا عامًا لها، وذلك بعد تقديم التعازي بوفاة والده، الشيخ أحمد بن محمود بن عزيز آغا، شيخ عشيرة السورميرية في البلاد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مراسم التنصيب جاءت في أجواء وتقاليد عشائرية خاصة

وتُعدّ عشيرة السورميرية من العشائر الكوردية العريقة، ولها حضور تاريخي واجتماعي بارز في شرق العراق، ولا سيّما في خانقين ومناطق من محافظة ديالى، إضافة إلى امتدادات اجتماعية في بعض مناطق إقليم كوردستان.

ويتحدث أبناء عشيرة السورميرية اللهجة الكوردية الجنوبية (الكورانية/الفيليّة)، وهي من اللهجات الكوردية المنتشرة في مناطق خانقين، مندلي، بدرة، جصّان، وأجزاء من ديالى وواسط وبغداد.