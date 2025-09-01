طبيب كوردي فيلي يحصد ذهبية دولية في ابتكار علاجي

شفق نيوز- إيلام

أحرز الطبيب الإيراني شاهين شهبازي، المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى البالغين وعضو الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الطبية بمحافظة إيلام الفيلية بإيران، الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للابتكار والاختراعات الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) بالتعاون مع جمعية المخترعين في سويسرا وبولندا.

ويعد هذا الحدث واحداً من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الابتكار، حيث يجتمع سنوياً مخترعون من مختلف الدول لعرض مشاريعهم العلمية والتقنية.

وتقول "إفيا" إنها تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، فيما يشكل معرض بولندا منصة للتعريف بالاكتشافات والتقنيات أمام الأسواق العالمية.

وبحسب بيان لجامعة العلوم الطبية في إيلام، فإن ابتكار د. شهبازي يتمثل في كبسولة علاجية تحمل اسم "آلسوك"، مصنوعة من مزيج طحالب "ألجينات" ودواء "سوكرالفِيت"، تُستخدم لمعالجة ارتجاع المعدة عبر تشكيل حاجز جيلاتيني ميكانيكي يتميز بخواص ترميمية وتحفيز نمو الأوعية الدموية (أنجيوجينيسيس).

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس قدرات الباحثين والأطباء الإيرانيين على المنافسة في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن شهبازي يشغل أيضاً موقع أستاذ مشارك في كلية الطب وناشط ضمن مركز نمو تكنولوجيا الصحة بالجامعة.