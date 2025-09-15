ذاكرة "شهداء الكورد الفيليين" تعود من بوابة معرض بغداد للكتاب (صور)

شفق نيوز- بغداد

شاركت مؤسسة الشهداء في بغداد، بجناح خاص داخل أروقة معرض بغداد الدولي للكتاب، بهدف تسليط الضوء على تضحيات الشهداء، وما تعرض له الكورد الفيليون إبان النظام السابق من ممارسات إجرامية استهدفت أرواحهم ووجودهم، وذلك في محاولة لتخليد ذكراهم وتعريف الأجيال الجديدة بصفحات مظلمة من تاريخ العراق.

وقال مدير قسم المعارض والنشاطات في المؤسسة ياسر نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة الحالية في معرض الكتاب في دورته الـ 26 تتضمن عرض مجموعة من الإصدارات والكتب التوثيقية التي تروي قصص الشهداء وحكاياتهم، وتتناول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، فضلاً عمّا تبعها من انتهاكات خلال حقبة تنظيم داعش".

وبحسب نجم، فإن هذه المواد توثق بالوقائع حجم المعاناة التي عاشها العراقيون خلال تلك الفترات العصيبة، مبيناً أن "الجناح ضم أيضا معرضاً خاصاً بالوثائق والصور يوثق الممارسات القمعية ضد الكورد الفيليين".

وأضاف أن "المعرض كشف عن مستوى الإجرام الذي مارسه النظام السابق وما رافقه من قسوة ودكتاتورية بحق شريحة واسعة من المواطنين"، موضحاً أن "الهدف الأساس من هذه المشاركة يتمثل في تخليد أسماء الشهداء وتوضيح معاني التضحيات التي قدموها، وإبراز الرسالة الإنسانية والوطنية التي استشهدوا من أجلها، بما يعزز ثقافة الوفاء لدمائهم ويبيّن حجم الظلم الذي وقع عليهم".