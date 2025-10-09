انطلاق أولى مراحل استكشاف نفط وغاز إيلام الفيلية قرب حدود العراق

شفق نيوز- طهران

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، يوم الخميس، انطلاق عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف النفط والغاز في سلسلة جبال "چرداول" بمحافظة إيلام الفيلية، غربي إيران، والقريبة من الحدود العراقية.

وقال مدير الاستكشاف في الشركة، محيي ‌الدين جعفري، خلال زيارة ميدانية للموقع برفقة محافظ إيلام، إن "هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من سلسلة أعمال استكشاف تهدف إلى تحديد التكوينات الجيولوجية المحتملة للنفط والغاز في المنطقة".

وأوضح جعفري، أن "المشروع يغطي نطاقاً جغرافيا يمتد لنحو 1500 كيلومتر داخل محافظة إيلام"، مبيناً أنه "بعد الانتهاء من جمع البيانات الزلزالية، سيتم الانتقال إلى مراحل أخرى تشمل الحفر والتنقيب للوصول إلى الموارد الهيدروكربونية المحتملة".

وأضاف المسؤول الإيراني، ان "المهندسين يجرون قرابة 2000 تفجير زلزالي في كل نقطة من مسار العمل للحصول على بيانات دقيقة من باطن الأرض"، مؤكداً التزام وزارة النفط الإيرانية بالمعايير البيئية خلال تنفيذ هذه العمليات.

وأشار جعفري، إلى أن أنشطة الاستكشاف النفطي والغازي في إيران، تتركز حاليا في 21 محافظة، مضيفاً ان "محافظة إيلام تُعد من المناطق الواعدة في مجال اكتشاف الموارد الغازية، ويتم فيها استخدام تقنيات وأجهزة متقدمة لتحليل ومعالجة البيانات الزلزالية".

ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني الإيراني لتطوير حقول النفط والغاز.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة وتطوير البنية التحتية في غرب إيران، وفقاً لما أفاد به مدير الاستكشاف في شركة النفط الوطنية.