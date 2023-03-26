افتتاح دائرة الرعاية الاجتماعية في قضاء مندلي ضمن خطة لاستكمال دوائره الخدمية

شفق نيوز/ اعلن قضاء مندلي المستحدث شرقي ديالى، يوم الأحد، افتتاح دائرة للرعاية الاجتماعية ضمن خطة شاملة لاستكمال منظومة الدوائر الخدمية.

وقال قائممقام القضاء وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء مندلي افتتح اليوم دائرة الرعاية الاجتماعية لإنجاز معاملات واستحقاقات الشرائح الفقيرة والمحرومة واختزال الأعباء المادية والمسافات الطويلة بين مندلي والاقضية الأخرى".

وأشار الخزاعي إلى مساع وخطط شاملة بالتنسيق مع الحكومة المحلية والجهات المعنية لاستكمال الدوائر المنقوصة وابرزها التربية ومركز الصحة والكهرباء وغيرها".

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق من الشهر الحالي إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية وإعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان قضاء مندلي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.