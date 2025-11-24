7 مذكرات بحق أحدهم.. اعتقال 4 مطلوبين وإنقاذ فتاة من الانتحار بالبصرة وبابل

شفق نيوز- البصرة/ بابل

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، من اعتقال أربعة متهمين أحدهم صادرة بحقه أكثر من سبع مذكرات قبض، وضبط أكثر من 600 قطرة نوع "ميدراكس" المخدرة بحوزرة الثلاثة الآخرين، إلى جانب إنقاذ فتاة حاولت الانتحار وذلك في حوادث منفصلة بمحافظتي البصرة وبابل.

ففي البصرة، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بـ"القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 28/مخدرات حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من 600 قطرة نوع (ميدراكس) المخدرة".

وبين أن "هذه القطرة تعتبر من القطرات الخطرة حيث يقوم المتعاطي باستنشاقها عبر الأنف وتدخل مباشرة إلى مجرى الدم مما يتسبب بتأثير يشبه التخدير القوي وفقدان التركيز وتشوش الرؤية والشعور بالدوار إضافة إلى تسببها بالإدمان عند تكرار استخدامها".

وإلى بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز مركز شرطة أبي غرق التابع لمديرية شرطة البلدة/ الصوب الصغير، ألقت القبض على مطلوب خطير صادرة بحقه أكثر من سبع مذكرات قبض من عدة مراكز شرطة ضمن المحافظة، وكان متوارياً عن أعين العدالة لفترة للتهرب من القانون".

وفي بيان آخر للقيادة، أعلنت عن تمكن إحدى دوريات قاطع شرطة نجدة الصوب الصغير من إنقاذ فتاة من الغرق، وكانت في حالة فقدان للوعي بعدما رمت نفسها في الماء قرب جسر باب الحسين وسط مدينة الحلة، وتم نقلها إلى مستشفى مرجان التعليمي حتى استقرت حالتها الصحية، ولاحقاً، تسلّم ذوو الفتاة ابنتهم، مبينين أنها كانت تعاني من "ضغوط نفسية شديدة".