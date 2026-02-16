إيراني بجواز مزور يفر من أمن مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بفرار مسافر إيراني يحمل جواز سفر مزور من صالة مطار بغداد الدولي، فيما اعتقل موظف فندق باكستاني الجنسية بتهمة تسهيل إقامته داخل العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت من مركز شرطة مطار بغداد الدولي تفيد بوجود مسافر يحمل جواز سفر إيراني مزور كان يروم السفر على متن الخطوط الجوية العراقية، مشيراً إلى أنه تمكن من الفرار من صالة المطار، ما دفع سلطات الأمن إلى تشكيل فريق عمل لملاحقته.

وأضاف، أن متابعة كاميرات المراقبة أظهرت دخوله إلى مدينة الكاظمية ونزوله في أحد الفنادق، حيث رُصد وهو يلتقي بشخص إيراني داخل الفندق قبل أن يخرج بعد تغيير ملابسه وحلق ذقنه.

وبيّن المصدر، أنه تم القبض على موظف في إدارة الفندق يحمل الجنسية الباكستانية، لقيامه بتسهيل دخوله، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل عمليات البحث عنه بعد تمكنه من الفرار مجدداً.