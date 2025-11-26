إيرانية المنشأ.. القبض على متهمين بحوزتهما 13 ألف حبة مخدرة في البصرة

شفق نيوز - البصرة

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية ألقت القبض على متهمين اثنين بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وضُبط بحوزتهما 13 ألف حبة من مادة الترامادول إيرانيّة المنشأ، والتي تعادل ما يقارب خمسة كيلوغرامات وستين غرامًا من المواد المخدرة".

وأوضح المصدر أن "العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات ميدانية مكثفة تهدف إلى الحدّ من انتشار المواد المخدرة وقطع طرق تهريبها إلى داخل المحافظة"، مشيرًا إلى "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الثلاثاء، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الاعمال الحالية.

ومن بين تلك الشبكات 1030 شبكة محلية، و 171 شبكة دولية، مشيرا الى ضبط 14 طنا، و20 كيلوغراما، و17 غراما من المواد المخدرة المختلفة طيلة الفترة المذكورة أعلاه.

وصدت أكثر من 23 ألفا و118 حكما قضائيا بحق مدانين بالاتجار والترويج للمخدرات، وقد بلغ عدد أحكام الإعدام 300، مع صدور 1147 حكما بالسجن المؤبد.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.