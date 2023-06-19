وفد أمني عراقي يصل نيويورك للقاء مسؤولي امن دوليين

شفق نيوز/ وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي وصل إلى مدينة نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

وبينت أن الأعرجي سيلقي كلمة العراق في المؤتمر، كما سيجري عدة لقاءات مع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، فضلا عن مسؤولين أمنيين دوليين.