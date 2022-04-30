وفد عسكري رفيع يصل الى سنجار.. صور

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع ضم قادة كبار من الجيش العراقي الى قضاء سنجار صباح اليوم السبت.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول الركن عبد الامير يارالله، ونائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وصلا، صباح اليوم، الى سنجار يرافقهم معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الامنيين.

وأوضح المصدر، أن الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الامني والاطلاع على الجهد الاستخباراتي.

وتأتي هذه الزيارة، عقب توتر أمني شهده قضاء سنجار (المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة نينوى)، بين الجيش العراقي من جهة، والقوات الموالية لحزب العمال الكوردستاني من جهة اخرى.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.