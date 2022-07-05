وفد عسكري رفيع المستوى من بغداد يبحث مع البيشمركة الإعداد لعملية مشتركة ضد داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، بأن وفداً رفيع المستوى من رئاسة أركان الجيش العراقي تباحث في أربيل بشأن تنفيذ عملية امنية مشتركة ضد تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "جرى خلال الاجتماع بين الوفد ترأسه رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، وقوات البيشمركة التي ترأس وفدها رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، التباحث حول التنسيق المشترك بين الجانبين لمواجهة عناصر داعش في المنطقة".

وأضاف انه "جرى أيضا التباحث حول تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لمواجهة عناصر داعش في جبال قرجوغ".

وختم المصدر بالقول "كان من المقرر أن تكون هناك عملية ضد عناصر داعش لكن لم يتم الإعلان عن موعد انطلاقها حتى الآن".