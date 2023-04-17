وزير الداخلية لعشائر ميسان: يجب أن لا تأخذ العشيرة دور مركز الشرطة

شفق نيوز/ شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الاثنين، على أن لا تأخذ العشيرة دور مركز الشرطة والقانون، وفيما دعا شيوخ العشائر إلى حث أفراد عشائرهم على الابتعاد عن التصرفات الخارجة عن القانون، أكد على مكافحة المخدرات و"الدكة" وضبط السلاح المنفلت.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى اليوم، بشيوخ ووجهاء العشائر في محافظة ميسان التي وصلها على رأس وفد أمني رفيع المستوى ضم عدداً من القادة والضباط، وأكد على ضرورة أن "تقف العشائر العراقية الأصيلة مع الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص، ومكافحة ظاهرة الدكة العشائرية والمخدرات، وغيرها من الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي".

وحث الشمري شيوخ العشائر والوجهاء إلى "تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار"، داعياً الى "ضرورة العمل على توجيه الأبناء للابتعاد عن التصرفات المخلة بالقانون وأن لا تأخذ العشيرة دور مراكز الشرطة عند حدوث النزاعات".

وأشار إلى "ضرورة أن يعمل الجميع بمساعدة شيوخ العشائر والوجهاء على رفض أي تصرفات أو أفعال تسيء أو تضر بالمجتمع من بينها ظاهرة الرمي العشوائي والدكة العشائرية ومساعدة الجهات الحكومية على مكافحة المخدرات والقضاء عليها ومساندة الإجراءات القانونية".