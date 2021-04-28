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وزير الداخلية العراقي يوجّه بإيداع ضباط كبار في قيادة حرس الحدود بالتوقيف اثر هجوم لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-04-28T10:25:55+0000
وزير الداخلية العراقي يوجّه بإيداع ضباط كبار في قيادة حرس الحدود بالتوقيف اثر هجوم لداعش

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الأربعاء بإيداع  ثلاثة ضباط برتب كبيرة يعملون في قيادة قوات حرس الحدود  بالتوقيف على خلفية هجوم لتنظيم داعش على احدى نقاط والاستيلاء على أسلحة للمنتسبين في منطقة "عرعر" على الشريط الحدودي بين العراق والسعودية.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه بالإيداع شمل كل من: قائد حرس الحدود المنطقة الخامسة، وامر لواء حرس الحدود المنطقة الخامسة، امر الفوج الثالث لواء حرس حدود منطقة الخامسة.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الضباط جميعهم يحملون رتبة لواء.

وقامت مجموعة من عناصر تنظيم داعش أمس الثلاثاء بالتعرض على اللواء الخامس الفوج الثالث حرس الحدود بهجوم مباشر على (مخفر ملحق الأبيض) والسيطرة عليه بالكامل وحرق النقطة وسرقة بدالة اتصالات وعجلة نوع بيك اب فورد وكذلك أسلحة تابعة للمنتسبين. هذا ولم يخلّف الهجوم خسائر بشرية كون المنتسبين تركوا المخفر وهربوا.

ويقع  المخفر جنوب قضاء الرطبة في محافظة الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.

 أدناه قرار الوزير بتوقيف الضباط: 

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