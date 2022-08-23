وزارة الدفاع تكتمت عليه.. وفاة ضابط عراقي رفيع أثناء التدريب في أمريكا

شفق نيوز / لقي ضابط رفيع في الجيش العراقي، مصرعه غرقاً، أثناء التدريب على مهارة التجذيف، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "العقيد الطيار (عمار عاصي) أحد منتسبي الجيش العراقي، قضى نتيجة حادث غرق، بعد إيفاده إلى أمريكا في دورة تدريبية، وذلك خلال التدريب وممارسة مهارة التجذيف".

وأضاف المصدر، أن "الضابط العراقي، قام بنزع النجادات وأثناء التجذيف انقلب القارب في البحر، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجه".

وأشار المصدر، إلى أن "وزارة الدفاع العراقية، تكتمت على الموضوع، بسبب كبر والديه وصعوبة إخبارهم بوفاة ابنهم، لحين وصول الجثة".