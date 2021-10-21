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أوامر استقدام وقبض بحق موظفين في بلدية الناصرية وطرق وجسور ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T07:49:23+0000
أوامر استقدام وقبض بحق موظفين في بلدية الناصرية وطرق وجسور ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر استقدام وقبض بحق 21 موظفا في بلدية الناصرية ومديرية طرق وجسور ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن أوامر قبض وتحري شملت ايضاً مهندسين اثنين في مديرية طرق وجسور المحافظة على خلفية الإشراف على طريق (أيسر الفرات) الذي نفذته شركة نفط المحافظة".

وبين أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / هدر في المال العام ".

وكان مقطع فيديو أظهر رداءة أحد الطرق البرية التي تنفذها إحدى الشركات المختصة بالتعاون مع شركة نفط ذي قار كونها الممول للمشروع.

وبحسب مصدر مطلع في الشركة، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "طريق أيسر الفرات المنفذ في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة أثار الكثير من المشاكل داخل شركة نفط ذي قار وأطاح بالعديد من المسؤولين من مناصبهم داخل الشركة نتيجة معارضتهم للمشروع والطريقة التي ينفذ بها"، لافتا إلى أن "مدير شركة النفط قام بأنهاء عمل اللجنة الفنية التابعة للشركة والمشرفة على إنشاء الطريق".

وأضاف، أن "اللجنة التي تم حلها مدير شركة النفط، مكونة من مهندسين يعملون باختصاصهم الفني على متابعة المشاريع التي تمولها نفط ذي قار"، مببنا إلى أن"اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة مشروع الطريق تم الإتيان بها من مديرية طرق وجسور ذي قار، خلافا للقوانين المعمول بها ".

وتابع المصدر، أن "طريق أيسر الفرات أو المعروف محليا بطريق (ال فواز) يبلغ طوله 14 كم وقد قامت بتنفيذه شركة من محافظة ديالى بكلفة 4 مليون و500 الف دولار أي ما يعادل ( 7 مليار دينار عراقي)، رغم أن شركة محلية من محافظة ذي قار تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع بكلفة 3 ونصف مليون دولار أمريكي، اي بفارق أدنى منه الشركة المنفذة للمشروع بمليون دولار، وهو خلاف التعاقدات الحكومية".

من جانبه، شكل محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، لجنة للتحقيق في تنفيذ طريق ايسر الفرات في قضاء البطحاء، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم بعد اثبات وجود تقصير او خلل في عملية التنفيذ للمشروع".

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