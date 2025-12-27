هدية عيد الميلاد تنقلب لإنذار أمني.. تطويق حي سكني بالكامل في كركوك

شفق نيوز– كركوك

فتحت السلطات الأمنية وخلية معالجة المتفجرات في محافظة كركوك، عصر اليوم السبت، تحقيقاً موسعاً بعد العثور على صندوق مشبوه وُضع أمام أحد المنازل في مجمع "كركوك سيتي" السكني ليتبيّن لاحقًا أنه يحتوي على ثلاث رصاصات وقنبلة يدوية (رمانة).

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الصندوق وصل إلى أحد سكان المجمع على هيئة "هدية" بمناسبة أعياد الميلاد، ما أثار شكوك صاحب المنزل، ودفعه إلى إبلاغ القوات الأمنية فور ملاحظته محتويات الصندوق المشبوهة.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث بشكل فوري، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل والمناطق القريبة منه، حفاظًا على سلامة السكان، بالتزامن مع وصول فريق خلية المتفجرات الذي قام بفحص الصندوق والتعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأوضح المصدر، أن عملية الفحص أكدت احتواء الصندوق على مواد خطرة، دون أن تسفر الحادثة عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في المجمع بات مسيطرًا عليه بالكامل.

وبيّن المصدر أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا تفصيليًا لمعرفة الجهة التي تقف وراء إرسال الصندوق، ودوافعها، وكيفية إدخاله إلى المجمع السكني، إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات ذات الصلة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية شددت إجراءاتها في المنطقة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام أو طرود مشبوهة، وعدم التعامل معها أو فتحها تحت أي ظرف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المحافظة استقرارًا أمنيًا، ما دفع الجهات الأمنية إلى التعامل معها بجدية عالية لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة القلق بين المواطنين.