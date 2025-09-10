هاربان منذ 2021.. اعتقال متهمين اثنين بـ "جريمة قتل" في ميسان

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مطلوبين هاربين منذ العام 2021 من جريمة قتل في محافظة ميسان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة الرصافة وبالتعاون مع شرطة ميسان تمكن من القبض على متهمين اثنين هاربين من خلال المتابعة عن طريق شبكات المحمول".

وأضاف أن القوة الأمنية توجهت إلى ميسان وتم نصب كمين محكم لهما"، مؤكداً "نقلهما إلى العاصمة بغداد وإيداعهما بالتوقيف واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون".