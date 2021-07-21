نهر دجلة يبتلع شابين ومتنزه يثير جدلاً واسعاً في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الأربعاء بغرق شابين في نهر دجلة قرب سامراء وتكريت فيما أثار متنزه سياحي في سامراء جدلا شعبيا ورسميا بسبب خطورته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابا لقي مصرعه بعد غرقه في نهر دجلة بأطراف مدينة سامراء، مشيرا الى انتشال جثته من قبل الغواصين والشرطة النهرية ونقلها للطب العدلي

واضاف المصدر ان الشرطة النهرية والغواصين والأهالي يواصلون البحث عن جثة شاب اخر غرق في نهر دجلة في اطراف مدينة تكريت.

واكد استنفار جميع المناطق الواقعة على نهر دجلة مكن حدود تكريت الى سامراء للعثور على جثة الغريق.

وفي سياق منفصل اثار متنزه في مدينة سامراء جدلا شعبيا ورسميا واسعا بسبب خطورته ووقوعه تحت خطوط الضغط العالي الناقلة للكهرباء.

وبين مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، ان المتنزه كان مكبا للنفايات مقابل دائرة بلدية سامراء وتم تشجيره وزراعته وتطور فيما بعد وتحول الى متنزه يجذب المواطنين في المناسبات والأعياد.

واكد وجود مخاطر كبيرة على مرتادي المتنزه ما دفع ادارة سامراء لاغلاقه قبل العيد، وإعادة فتحه مرة أُخرى نتيجة ضغوط سياسية وشعبية.