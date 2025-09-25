إنطلاق عملية أمنية واسعة بين صلاح الدين وديالى

شفق نيوز– صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الخميس، بإنطلاق عملية أمنية واسعة في الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي صلاح الدين وديالى، بهدف تعقب خلايا تنظيم "داعش" وتأمين المناطق التي تشهد نشاطاً متقطعاً للتنظيم.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن العملية انطلقت بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة، وشملت مناطق حمرين وحوض العظيم ومحيطها وصولاً إلى الحدود الإدارية بين المحافظتين.

وأضاف، أن العملية تستهدف تطهير الأودية والقرى النائية التي يتخذها عناصر داعش مخابئ لتنفيذ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية والمدنيين، مؤكداً أن القوات تتقدم وفق محاور متعددة وبخطط استخبارية دقيقة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية بين صلاح الدين وديالى، ومنع التنظيم من إعادة تجميع صفوفه أو إيجاد موطئ قدم جديد.