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نزاهة نينوى تعتقل موظفاً يروج معاملات تعويض المتضررين من الارهاب

Category: أمـن

Date: 2021-11-10T17:44:04+0000
نزاهة نينوى تعتقل موظفاً يروج معاملات تعويض المتضررين من الارهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الاربعاء، بأن قوة من هيئة النزاهة اعتقلت موظفاً حكومياً يقوم بترويج معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية، من خلال دفع الرشاوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من النزاهة اعتلقت موظفاً في اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من ضحايا الارهاب وضبطت بحوزته عدداً كبيراً من المعاملات ومستمسكات المراجعين للتعويضات".

وبين ان "عملية الاعتقال جاءت بعد ورود معلومات عن قيام الموظف بالعمل كمروج للمعاملات بالتعاون مع عدة اشخاص اخرين، من خلال دفع الرشاوى لترويج المعاملات داخل اللجنة".

واشار الى ان "الموظف المعتقل كان يقوم منذ مدة طويلة بترويج المعاملات، وهو في الاساس موظف في دائرة المجاري ومُنسب على اللجنة".

وشهدت محافظة نينوى خلال الأشهر الماضية العديد من عمليات الاعتقال لمديرين وموظفين حكوميين لتورطهم بقضايا فساد مالي وتلاعباً بسندات عقارات حكومية وأهلية، كان أبرزها اعتقال مدير دائرة التسجيل العقاري في الموصل وعدداً من الموظفين لقيامهم بتزوير سندات العديد من العقارات الحكومية.

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