إنزال جوي لمكافحة الارهاب يسفر عن القبض على ارهابيين في كركوك

شفق نيوز/ ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، على ارهابيين اثنين في عملية نفذت عن طريق الإنزال الجوي في واد تابع لمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول؛ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب ينفذون واجبين منفصلين،يسفران عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وهما (ن. خ) و ( م. ن) بعد عملية إنزال جوي بإسناد الطائرات المروحية للتحالف الدولي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".

وأضاف رسول إلى أن الإرهابيين الملقى القبض عليهما؛ "هما قياديان في عصابات داعـش الإرهابية والمسؤولان عن الدعم اللوجستي لهذه العصابات في تلك المنطقة".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة؛ إلى أن عملية القبض جرت، فجر اليوم، بتنسيق عالي المستوى مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".