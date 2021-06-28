"ميليشيات إيران" تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بأن "ميليشيات إيرانية" استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بعد ساعات من غارة جوية على فصيل عراقي.

وقال المرصد في بيان نشره على موقعه، إن "عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها".

وأضاف أن "القصف أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن "الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور".

وفي سياق ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وفق المرصد.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من غارة جوية أمريكية أوقعت 4 ضحايا من كتائب سيد الشهداء التابع للحشد الشعبي، على الحدود العراقية السورية.