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أمن إقليم كوردستان يفكك شبكة لداعش تلقت أوامر من "الخليفة".. فيديو

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T15:21:42+0000
أمن إقليم كوردستان يفكك شبكة لداعش تلقت أوامر من "الخليفة".. فيديو

شفق نيوز/ أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، الاثنين، تفكيك شبكة لداعش تلقت أوامر من "خليفة" التنظيم لتنفيذ هجمات "إرهابية" في الإقليم.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كوردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي - حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال/ كوردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، لشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين، وقد تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة".

وأضاف، "خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع العبوات الناسفة واستخدام المسدسات المزودة بكواتم للصوت".

وأشار إلى أن "التحقيقات خلصت إلى أن اثنين من أفراد الخلية لم يتمكنا من الدخول إلى كوردستان مباشرة في مطلع شباط 2021، فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية (تهريب) ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنها إلى إيران، ومن هناك دخلا إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل.

وقال المجلس إن "الإرهابيين المعتقلين هم (ياسر علي أحمد نيروان ناصر المكنى أبو عمار) و(ماجد حسن صالح صايل المكنى علي) و(حسن علي عنيزان المكنى سعود) و(فراس حسن حمودي حسين) و(مخلد إبراهيم محمد شافي الفراجي)".

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