"منشد داعش" في قبضة مكافحة الارهاب العراقي.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الاحد، عن القبض على قيادي بتنظيم "داعش" يكنى "ابو جراح".

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن

جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على الإرهابي المُكنى " أبو جراح " والذي عمل بمنصب أمر مفرزة عسكرية في ما يُسمى ولاية الجنوب، مشيراً إلى أنه "كان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية، ويظهر في مقاطع فيديوية".

دوره أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن عملية القبض جرت بالتنسيق مع اسايش كوردستان في محافظة السليمانية.

وأعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق اليوم الاحد، القبض على مسؤول مفرزة الاغتيالات في صلاح الدين المكنى "أبو رسول".