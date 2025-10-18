منتسب يضرم النار بجسده في كركوك واندلاع نزاع عشائري مسلح بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك/ البصرة

أفادت مصادر أمنية في كركوك والبصرة، مساء اليوم السبت، بمحاولة عنصر في شرطة كركوك إحراق نفسه داخل ساحة منزله، وسط ترجيحات أن يكون تراكم الديون وراء إقدامه على ذلك، فيما اندلع نزاع عشائري مسلح في قضاء أبي الخصيب أقصى جنوب البلاد.

وعن حادث كركوك قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب الذي أُصيب بحروق خطيرة، هو أب لستة أطفال ويعمل مدرباً في وحدة الـK9".

وأضاف أن "الجيران تمكنوا من إخماد النيران بعدما شاهدوا تصاعد الدخان من منزل المنتسب في منطقة الأسرى والمفقودين".

ولفت إلى أن المصاب نُقل إلى مستشفى كركوك العام، حيث يرقد حالياً في حالة حرجة داخل ردهة العناية المركزة.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنتسب كان يعاني من ضغوط مالية شديدة وتراكم الديون، الأمر الذي تسبب له بحالة من اليأس النفسي، مبيناً أنه لم يُعثر على أية مؤشرات جنائية في مكان الحادث، ما يرجّح فرضية إقدامه على حرق نفسه بشكل متعمّد.

من جانبه، قال مصدر طبي في مستشفى آزادي التعليمي لوكالة شفق نيوز، إن المصاب نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق تغطي أكثر من 70% من جسده، مؤكداً أن وضعه الصحي "حرج جداً" ويتطلب نقله إلى مركز الحروق التخصصي في أربيل بعد استقرار حالته.

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة شرطة كركوك القبض على 27 مطلوباً بموجب أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.

وأضافت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "دوريات شرطة النجدة شرعت بالقبض على سارق وضبط مسدسين والقبض على حائزهما، وتنفيذ ثلاثة أوامر قبض بناءً على أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم، وتغريم 87 عجلة بالتنسيق مع مفارز المرور، بالإضافة إلى توقيف 12 شخصاً أثناء المشاجرات الآنية".

أما في البصرة، فقد أبلغ مصدر أمني الوكالة بـ"اندلاع نزاع عشائري بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء أبي الخصيب منطقة الساحل"، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية نتيجة النزاع.