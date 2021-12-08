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ملاحقة 15 هدفاً.. تفاصيل العملية العسكرية على حدود ديالى وإقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-12-08T11:33:42+0000
ملاحقة 15 هدفاً.. تفاصيل العملية العسكرية على حدود ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري عن تفاصيل العملية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتي انطلقت صباح يوم الأربعاء لملاحقة فلول داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية العسكرية انطلقت من ٤ محاور لتعقب اهداف مهمة لداعش ضمن مناطق كولجو ومحيط كفري وصولا الى ضفاف نهر ديالى ضمن منحدرات جبلية معقدة على الحدود الادارية الفاصلة بين اقليم كردستان وديالى".

وأشار إلى أن هدف العملية "انهاء جيوب داعش وسد الثغرات الامنية بين القطعات العسكرية".

وأضاف المصدر أن "العملية تشترك فيها 3 الوية من البيشمركة وباسناد من طيران الجيش وقوات من الفرقة الاولى، وتجري في عمق 20 كم ضمن محاور كولجو وكفري لملاحقة 15 هدفا مهما".

وتابع بالقول، إن "العملية تهدف الى تامين حدود اكثر من 30 قرية على الحدود الادارية الفاصلة بالاضافة الى محيط مدن كفري وكولجو وكرميان وصولا الى اطراف خانقين". 

وكانت عملية عسكرية مماثلة قد انطلقت صباح اليوم أيضا في المنطقة الحدودية بين إقليم كوردستان ومحافظة كركوك لملاحقة فلول التنظيم.

وتأتي العمليتان بعد تزايد وتيرة هجمات داعش في مناطق الفراغات الأمنية بين الجانبين خلال الأسبوعين الأخيرين، واستهدفت الهجمات بالأخص قوات البيشمركة وأوقعت ضحايا في صفوفها.

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