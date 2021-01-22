سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات

Category: أمـن

Date: 2021-01-22T13:12:28+0000
مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، عن اطلاق عملية " ثأر الشُهداء"، متعهدا بمزيد من "العمليات النوعية" خلال الساعات القادمة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، إنطلقت فجر يوم الجُمعة عملية " ثأر الشُهداء " والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية".

واضاف "تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من { مُحافظة بغداد - باب المُعظم ، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق } لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية".

وتابع البيان أن "جهاز مُكافحة الإرهاب كان ومازال يضرب بقايا عصابات داعـش في أنحاء العراق كافة بقوةٍ مُفرطة ويوعد الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة".

related

الاطاحة بستة ارهابيين بينهم قيادي بـ"داعش" في اربع مدن عراقية

Date: 2021-01-16 09:51:10
الاطاحة بستة ارهابيين بينهم قيادي بـ"داعش" في اربع مدن عراقية

مع تزايد عمليات القصف.. جهاز مكافحة الارهاب يجري تدريباً خاصاً بمحيط مطار بغداد

Date: 2020-09-13 16:48:43
مع تزايد عمليات القصف.. جهاز مكافحة الارهاب يجري تدريباً خاصاً بمحيط مطار بغداد

الاطاحة بالرجل الثاني ضمن "شبكة ارهابية" تنتمي لداعش في كركوك

Date: 2020-09-25 20:11:59
الاطاحة بالرجل الثاني ضمن "شبكة ارهابية" تنتمي لداعش في كركوك

في زيارة مفاجئة.. عبد الوهاب الساعدي على رأس "قوة كبيرة" في ذي قار

Date: 2021-01-21 15:09:17
في زيارة مفاجئة.. عبد الوهاب الساعدي على رأس "قوة كبيرة" في ذي قار

مكافحة الارهاب ينشر قواته في بغداد تحسباً لـ"العبث"

Date: 2019-10-27 09:17:05
مكافحة الارهاب ينشر قواته في بغداد تحسباً لـ"العبث"

العراق.. مكافحة الارهاب تطيح بـ10 إرهابيين بينهم قياديون

Date: 2020-11-05 16:56:12
العراق.. مكافحة الارهاب تطيح بـ10 إرهابيين بينهم قياديون

جهاز مكافحة الارهاب يؤكد انتشاره في بغداد والمحافظات ويبين مهمته

Date: 2019-10-27 17:26:31
جهاز مكافحة الارهاب يؤكد انتشاره في بغداد والمحافظات ويبين مهمته

إنزال جوي لمكافحة الارهاب يسفر عن القبض على ارهابيين في كركوك

Date: 2020-11-15 12:04:01
إنزال جوي لمكافحة الارهاب يسفر عن القبض على ارهابيين في كركوك