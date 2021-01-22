مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، عن اطلاق عملية " ثأر الشُهداء"، متعهدا بمزيد من "العمليات النوعية" خلال الساعات القادمة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، إنطلقت فجر يوم الجُمعة عملية " ثأر الشُهداء " والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية".

واضاف "تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من { مُحافظة بغداد - باب المُعظم ، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق } لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية".

وتابع البيان أن "جهاز مُكافحة الإرهاب كان ومازال يضرب بقايا عصابات داعـش في أنحاء العراق كافة بقوةٍ مُفرطة ويوعد الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة".