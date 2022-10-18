مكافحة ارهاب كوردستان تعلن حصيلة قصف سنجار

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، حصيلة للقصف التركي الذي استهدف عجلة في مدينة سنجار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات الجيش التركي استهدفت في الساعة 20:20 سيارة لجنود PKK في حي شهيدان في وسط منطقة شنكال (سنجار) وادى القصف لمقتل شخصين وإصابة آخر".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من القتلى جراء قصف جوي استهدف عجلة في سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً جوياً استهدف مساء اليوم، عجلة داخل حي الشهداء في قضاء سنجار وتسبب بمقتل وإصابة من فيها.

وغالباً ما تستهدف طائرات مسيرة تركية مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبل سنجار معقل الكورد الإيزيديين بمحافظة نينوى.