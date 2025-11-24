مقتل 4 إرهابيين إثر قصف جوي عراقي جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر عسكري عراقي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بانطلاق عملية أمنية واسعة في وادي زغيتون جنوب المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن العملية نُفّذت بمشاركة وحدات من الجيش وعناصر الاستخبارات والقوات الساندة، وانطلقت من عدة محاور بعد ورود معلومات دقيقة رصدت تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية داخل الوادي، الذي يُعد من المناطق الوعرة التي تلجأ إليها تلك الخلايا للاختباء والتنقل.

وأشار إلى أن طيران الجيش العراقي نفّذ ضربات جوية مركّزة على أهداف ثابتة ومتحركة رُصدت داخل الوادي، ما أسفر وفق التأكيدات الأولية عن مقتل أربعة إرهابيين وتدمير مواقع كانوا يستخدمونها للتنقل وتخزين المعدات.

وتواصل القطعات الأمنية عمليات التمشيط والتفتيش ضمن عمق الوادي ومحيطه لتأمين المنطقة بالكامل، مع استمرار التنسيق بين الجهدين الأرضي والجوي لضمان عدم عودة أي نشاط إرهابي قد يهدد أمن كركوك والمناطق المجاورة، وفقاً للمصدر.