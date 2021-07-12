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مقتل نجل أمير قبيلة بني كعب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T05:08:41+0000
مقتل نجل أمير قبيلة بني كعب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بمقتل نحل أمير قبيلة بهجوم مسلح جنوب شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ (تحسين خالد جبر العلي) نجل امير قبيلة بني كعب في العراق قرب جسر العبوس في ناحية المشرح جنوبي شرقي محافظة ميسان، واردوه قتيلا على الفور".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما دعت ذوي المجنى عليه إلى التهدئة في سبيل كشف الجناة".

وأضاف المصدر، أن "دعوة القوات الأمنية تأتي في إطار الحد من التحشيد العسكري، من قبل أبناء العشيرة الذي بدأ فجر اليوم أمام ديوان أمير قبيلة بني كعب، للتحرك ضد إحدى العشائر المتهمة باغتيال الشيخ تحسين".

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