مقتل موظفة حقوقية بهجوم مسلح شمالي محافظة واسط

شفق نيوز - واسط

أفاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة واسط جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل موظفة حقوقية في مديرية ماء واسط بهجوم مسلح شمال مدينة الكوت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الموظفة الحقوقية "همسة جاسم" في العقد الثالث من العمر وهي منسبّة للعمل في مستشارية الامن القومي لقيت حتفها بهجوم مسلح في منطقة العامرية شمال مدينة الكوت.

وأضاف، أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، بعد أن لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.