مقتل مدني في ثأر عشائري واعتقال متهمين شرقي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بمقتل مدني جراء إطلاق نار على خلفية ثأر عشائري في منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مفارز شرطة نينوى تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يشتبه بتورطهما في الحادث، مشيراً إلى أن المتهمين ينتمون إلى طرفي نزاع عشائري قائم في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة أحداث مرتبطة بنزاع عشائري سابق، حيث شهدت المنطقة في بداية الشهر الجاري حادثة قتل مشابهة من الطرف الآخر، ما يعكس تصاعد تداعيات الخلاف بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومنع تجدد أعمال العنف.

وكان مصدر أمني قد أفاد وكالة شفق نيوز في السادس من كانون الأول / ديسمبر الماضي بمقتل شاب آخر في منطقة كوكجلي نتيجة إطلاق نار مرتبط بثأر عشائري.