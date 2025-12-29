قتيلان أحدهما عنصر أمني وسقوط جرحى وضبط 50 كغم من المخدرات بعمليات في العراق

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بوقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وتجار مخدرات في منطقة دارمان في كركوك، أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة المتورطين بتجارة المواد المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المصادمة أسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة سوات وإصابة عنصر أمني آخر بجروح، أثناء تأدية واجبهم في مداهمة أوكار المتاجرين بالمخدرات.

وأضاف أن القوة الأمنية تمكنت، خلال العملية، من اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في المنطقة، وضبط مواد ممنوعة كانت بحوزته، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن.

وأكد المصدر أن الوضع الأمني عاد إلى الاستقرار بعد انتهاء العملية، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في غضون ذلك نعت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أحد منتسبي فوج سوات في قيادة شرطة محافظة كركوك، الذي سقط ضحية خلال تنفيذ عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين من تجار المخدرات، ضمن قاطع التون كوبري في محافظة كركوك.

وفي تفاصيل العملية، وقالت الوزارة، قوة مشتركة من تشكيلات وزارة الداخلية، وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض، خرجت لتنفيذ واجب أمني وفق أوامر قبض أصولية بحق متهمين مطلوبين بقضايا مخدرات.

وأوضحت أنه، عند وصول القوة إلى مكان الواجب، تعرضت لإطلاق نار وحصل اشتباك مسلح مع المتهمين، ما أسفر عن إصابة عدد من المنتسبين من القوات الأمنية، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات المختصة، وحالاتهم الصحية مستقرة.

وأشار البيان، إلى أن القوة الأمنية تمكنت من تحرير أسرة كانت محتجزة داخل إحدى المزارع، وإلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما قتل المتهم الآخر خلال الاشتباك، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية واعتدة ومواد مخدرة، مؤكدا أنه تم نقل الجثة إلى الجهات المختصة، وفتح تحقيق أصولي بالحادث.

وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية، عن نجاح عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين، استهدفتا شبكات تهريب وتجارة المخدرات، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة.

ووفقا لبيان ثان صادر عن الوزارة، فإن العمليتين أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من التجار الدوليين بالمخدرات، وضبط 3 كغم من المواد المخدرة في محافظة ديالى، إضافة إلى ضبط 48 كغم من المواد المخدرة في محافظة البصرة، خلال واجب مشترك نفذته تشكيلات وزارة الداخلية المختصة.

وأشار البيان الى إحالة المتهمين إلى القضاء أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مطلع شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري، أن التعاون والتنسيق بين العراق ومختلف الدول أسفر عن ضبط حوالي 6 أطنان من المخدرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات، في 7-8 كانون الأول، بمشاركة وفود من 12 دولة.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز، أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة" مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".

وأوضح المركز، أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪)"، مشيراً إلى أن "عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وأشار إلى أن "عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً".

وتابع التقرير، قائلاً إن "عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".