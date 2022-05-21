سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل عراقي بقصف معسكر "زليكان" للقوات التركية شمال شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-05-21T19:57:34+0000
مقتل عراقي بقصف معسكر "زليكان" للقوات التركية شمال شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمقتل مدني بالقصف الجوي بالطائرات المسيرة الذي استهدف قاعدة "زليكان" للقوات التركية شمال شرق مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مديناً يعمل داخل المعسكر قُتل جراء القصف بالطائرات "الدرون"، مبينا أن الضحية من سكنة "كلكجي" في ناحية "زليكان".

بدوره أكد مدير ناحية "زيلكان" محمد أمين، مقتل ذلك الشخص، وقال لوكالة شفق نيوز، إنه (أي الضحية) كان يعمل طباخاً في المعسكر.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم، بأن قاعدة "زليكان" الذي يأوي قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعرض لقصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاعدة تعرضت لهجوم بطائرة (درون) مفخخة"، مضيفا أن "هذا اول هجوم من نوعه يتم تنفيذه بواسط طائرات الدرونز المفخخة".

يشار إلى أن المعسكر تعرض لمحاولات قصف صاروخية عديدة في الاشهر الماضية لكنها باءت بالفشل وكانت الصواريخ تسقط خارج ارض المعسكر.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل ، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

related

قصف بطائرات مجهولة يستهدف فصائل عراقية على الحدود العراقية السورية

Date: 2019-09-09 07:17:07
قصف بطائرات مجهولة يستهدف فصائل عراقية على الحدود العراقية السورية

جرحى بقصف يستهدف وسط طوز خورماتو بعد يوم على تفجير سوق القضاء

Date: 2020-03-17 17:02:56
جرحى بقصف يستهدف وسط طوز خورماتو بعد يوم على تفجير سوق القضاء

السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

Date: 2021-03-30 10:04:56
السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد بالانبار

Date: 2022-04-30 17:02:48
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد بالانبار

قصف جوي ومدفعي يفتك بـ7 دواعش في مكحول

Date: 2020-12-01 20:33:11
قصف جوي ومدفعي يفتك بـ7 دواعش في مكحول

مقتل 10 عناصر من داعش في صحراء الأنبار .. فيديو

Date: 2021-12-07 12:30:53
مقتل 10 عناصر من داعش في صحراء الأنبار .. فيديو

الكشف عن دور عراقي في الغارات الأميركية شرقي سوريا

Date: 2021-02-26 07:31:41
الكشف عن دور عراقي في الغارات الأميركية شرقي سوريا

التحالف الدولي يعلن حصيلة قصف معسكر التاجي وامريكا وبريطانيا تتوعدان

Date: 2020-03-12 06:20:48
التحالف الدولي يعلن حصيلة قصف معسكر التاجي وامريكا وبريطانيا تتوعدان