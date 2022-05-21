مقتل عراقي بقصف معسكر "زليكان" للقوات التركية شمال شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمقتل مدني بالقصف الجوي بالطائرات المسيرة الذي استهدف قاعدة "زليكان" للقوات التركية شمال شرق مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مديناً يعمل داخل المعسكر قُتل جراء القصف بالطائرات "الدرون"، مبينا أن الضحية من سكنة "كلكجي" في ناحية "زليكان".

بدوره أكد مدير ناحية "زيلكان" محمد أمين، مقتل ذلك الشخص، وقال لوكالة شفق نيوز، إنه (أي الضحية) كان يعمل طباخاً في المعسكر.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم، بأن قاعدة "زليكان" الذي يأوي قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعرض لقصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاعدة تعرضت لهجوم بطائرة (درون) مفخخة"، مضيفا أن "هذا اول هجوم من نوعه يتم تنفيذه بواسط طائرات الدرونز المفخخة".

يشار إلى أن المعسكر تعرض لمحاولات قصف صاروخية عديدة في الاشهر الماضية لكنها باءت بالفشل وكانت الصواريخ تسقط خارج ارض المعسكر.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل ، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.