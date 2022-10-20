مقتل ضابط وإصابة منتسبين بالاشتباك معهم.. مجهولون يفجرون منزل مواطن بعدما فشلوا باختطافه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين فجروا منزل مواطن بعدما فشلوا في محاولة اختطافه في وقت سابق، فيما أصيب ضابط ومنتسب بالشرطة بالاشتباك مع المسلحين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين حاولوا في وقت سابق اختطاف صاحب معارض للسيارات في وقت سابق في منطقة الحد الاخضر في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، إلا أنهم فشلوا في ذلك".

وأضاف "بعد نجاة الرجل من محاولة الاختطاف انتقل هو وعائلته إلى مكان آخر وتركوا منزلهم خالياً، فما كان من المسلحين إلا أن توجهوا إلى المنزل الخالي وفجروه بالعبوات الناسفة".

وبين المصدر ان "قوة من الفوج النموذجي للشرطة توجهت إلى مكان الحادث واشتبكت مع المسلحين الذين كانوا ما زالوا في المكان، ما ادى الى إصابة ضابط برتبة مقدم وسط أنباء متضاربة بمقتله وإصابة منتسب اخر".

وتتعرض مناطق ناحية العبارة ١٥كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.