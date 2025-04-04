مقتل ضابط رفيع بمواجهة مسلحة مع مطلوب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الاشخاص يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع قام بخطف ابن عمه (عسكري أيضاً) في إحدى قرى قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، للمطالبة بفدية قدرها 10 ملايين دينار بسبب ثأر عشائري سابق بينهما".

وأضاف المصدر، أن "قوة تابعة لمكافحة الإجرام قامت بمداهمة منطقة الحادث، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، حيث أدى الحادث لمقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة منتسب آخر أثناء المواجهة بين الطرفين".